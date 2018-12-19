Волкер рассказал, когда и сколько США даст денег Украине на военные цели

Курт Волкер / Reuters

В Конгрессе США в январе будущего года пройдут слушанья по вопросу о выделении нового денежного транша военной помощи Украине в размере 125 млн долларов США.

С таким заявлением в среду, 19 декабря, выступил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время рабочей встречи со спикером Рады Андреем Парубием.

"Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушиваться информация относительно выделения следующих $125 млн военной помощи Украине", − говорится в официальном сообщении, опубликованном на официальном сайте парламента.

Читайте такжеВолкер высказал сомнения относительно наземного наступления РоссииПо данным Волкера, в Белом доме готовы поддержать власти Украины в ее планах по укреплению противовоздушной обороны, а также оборону морского побережья и непосредственно акватории Черного/Азовского морей. "Спецпредставитель подчеркнул, что принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Курт Волкер сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе и России, а также рассказал о стремлениях Трампа по Украине.