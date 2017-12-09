Волкер сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе и России

Отвод оружия от линии разграничения и размещение международной миротворческой миссии на Донбассе должны проходить одновременно, но без согласия России это невозможно.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер во время скайп-конференции из Вены, сообщает "Европейская правда".

"Миротворческой миссии не будет, если Россия на это не согласится", – сказал он.

По словам Волкера, вместо миротворческой миссии РФ предлагает предоставить охрану наблюдателям ОБСЕ.

"Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины. Это противоречит Минским соглашениям", – отметил спецпредставитель Госдепа.

Он подчеркнул, что фундаментальное отличие международной миротворческой миссии заключается в том, что она предполагает присутствие тяжелого вооружения и даст возможность Украине контролировать свою границу.

"Сейчас нет никакого контроля границы на оккупированной территории. Это надо прекратить. Международные силы смогут ее контролировать. Кроме того, в присутствии миротворческой миссии наблюдатели ОБСЕ смогут в полном объеме выполнять свою работу", – добавил Волкер.

Он также считает, что отвод оружия на Донбассе и появление там миротворческой миссии ООН должны проходить одновременно, сообщает "Громадське".

"Я думаю, они должны быть одновременно. Я не думаю, что у вас будет время, когда Россия оставит Донбасс и тогда не будет ничего. Но это зависит от решения по этому делу, которое еще не было принято", — сказал Волкер.

Он добавил, что миротворческие силы в частности "помешают появлению вакуума".

"Если Россия выведет свои силы, а сепаратисты больше не будут контролировать территорию, то у вас будет вакуум до тех пор, пока там не будет контроля Украины. Таким образом миротворческие силы являются средством предотвращения вакуума и последующего перехода к выполнению Минских соглашений", — отметил спецпредставитель США.

Ранее Курт Волкер говорил, что у РФ на захваченной части Донбасса есть два варианта дальнейших действий: заморозить конфликт или вывести свои войска и способствовать размещению миротворцев ООН.