Волкер высказал сомнения относительно наземного наступления России

Спецпредставитель Госдепа считает, что Кремль такими образом демонстрирует свое господство в акватории морей.
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что Москва хочет взять под единоличный контроль доступ к украинским портам, в частности, к Мариуполю.
"Я думаю, что это вопрос доступа в Мариуполь для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия осуществит новое наступление на суше", - цитирует его Укринформ.
По словам Волкера, желание Кремля контролировать морские воды вызывает у Госдепа серьезное беспокойство. Однако, убежден он, маловероятно, чтобы Россия рискнула пробить наземный коридор в Крым.
Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон не считает воды Азовского моря собственностью России.
"Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года", - сказал он.
Волкер добавил, что намерен в декабре посетить, как Россию, так и Украину.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Российской Федерацией, поэтому появилась необходимость учреждения в некоторых областях военного положения.
Ранее Главред подготовил материал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.