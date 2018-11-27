Волкер высказал сомнения относительно наземного наступления России

Волкер считает, что Россия хочет захватить морские воды, а не украинскую землю / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что Москва хочет взять под единоличный контроль доступ к украинским портам, в частности, к Мариуполю.

"Я думаю, что это вопрос доступа в Мариуполь для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия осуществит новое наступление на суше", - цитирует его Укринформ.

По словам Волкера, желание Кремля контролировать морские воды вызывает у Госдепа серьезное беспокойство. Однако, убежден он, маловероятно, чтобы Россия рискнула пробить наземный коридор в Крым.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Вашингтон не считает воды Азовского моря собственностью России.

"Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года", - сказал он.

Волкер добавил, что намерен в декабре посетить, как Россию, так и Украину.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Российской Федерацией, поэтому появилась необходимость учреждения в некоторых областях военного положения.

Ранее Главред подготовил материал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.