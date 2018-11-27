Порошенко заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией

Порошенко не исключает полномасштабного наземного нападения России на Украину / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Российской Федерацией, поэтому появилась необходимость учреждения в некоторых областях военного положения.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - заявил гарант во время интервью трем украинским телеканалам.

Порошенко показал журналистам факты, полученные украинскими разведчиками, которые свидетельствуют о скоплении военной техники на территории РФ у границы с Украиной.

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", - сказал он.

По словам президента, после агрессии России в Азовском море Украине необходимо подготовится к возможному отражению широкомасштабного наземного вторжения.

Напомним, ранее Главред подготовил материал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.