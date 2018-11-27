Комендантский час, запрет митингов, изъятие имущества: что изменится для украинцев на время военного положения

ВСУ / "Сегодня"

В связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартует в среду, 28 ноября, в 09.00 и завершается через 30 суток.

Что такое военное положение в Украине

Военное положение в Украине регулируется Законом "О правовом режиме военного положения", принятым 6 июня 2000 года. Статья 1 Закона гласит:

"Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений".

Процедура введения военного положения в Украине

Военное положение в Украине вводится в четыре этапа:

СНБО готовит и подает президенту предложение ввести военное положение на всей территории Украины или в некоторых регионах; Администрация президента оформляет указа главы государства, а президент подписывает этот документ; Верховная Рада в течение двух дней после подписания указа утверждает/не утверждает его (минимум 226 голосами); Решение вступает в силу (объявляется через СМИ).

Завершается ВП так же - указом главы государства. Инициировать завершение военного положения могут СНБО или парламент, направив президенту соответствующее предложение. При этом указ не требует отдельного утверждения в Раде.

Права украинцев на время военного положения

Закон "О правовом режиме военного положения" предполагает не только ограничение передвижения, трудовую повинность и цензурирование информации, но также изъятие имущества граждан и организаций и введение комендантского часа.

Так, трудоспособное население могут привлечь к работам по устранению последствий природного или военного характера, - например, рыть окопы. На время ВП разрешается изъятие у граждан транспорта для нужд военных. Для физических и юридических лиц могут ввести военно-квартирную повинность для расквартирования военных и эвакуированного населения. Военные также получают право проверять документы у граждан, досматривать их личные вещи, транспорт, багаж, грузы и жилье и др. (см. инфографику).

Что такое комендантский час в Украине

Во время военного положения военное командование (Генштаб ВСУ, командование видов ВСУ и объединенное оперативное командование) может вводить комендантский час. Это означает обычный человек ("гражданский") может перемещаться по определенной территории в определенные часы суток, только имея при себе специальное удостоверение или пропуск.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.