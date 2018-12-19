В РФ прокомментировали новые планы Украины прорваться через Керченский пролив

Керченский пролив / maritime-zone.com

Заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о новой попытке кораблей ВМС ВСУ пройти через Керченский пролив является признанием в подготовке провокации.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию", - приводит агентство слова Захаровой.

Ранее Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ.

"Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.