Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию

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В Нью-Йорке решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций одобрен проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Как говорится в сообщении постпредства Украины при ООН, "за" проголосовало 66 стран, "против" были 19 стран, "воздержались" - 72.

В документе выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести ее вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий, прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.

"Присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних государств и региона Европы", - подчеркивается в резолюции.

Документ выражает обеспокоенность из-за "продолжающихся действий РФ в частях Черного моря вокруг Крыма и в Азовском море, включая их милитаризацию, что создает дополнительные угрозы для Украины и подрывает стабильность более широкого региона".

Кроме того, выражается "серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море", содержится призыв к РФ "безусловно и немедленно освободить корабли, экипаж и технику".

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В документе также осуждается строительство и открытие РФ моста через Керченский пролив и осуждается растущее военное присутствие РФ в Черном и Азовском морях.

Соавторами резолюции, в частности, стали такие страны как Украина, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словения, Швеция, Турция, Великобритания и США, Бельгия, Греция, Венгрия, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Новая Зеландия, Словакия и Испания.

По инициативе Ирана и Сирии предлагалось внести изменения в текст резолюции для поддержки российских интересов, но эти предложения не получили необходимой поддержки. Против этих предложений проголосовало 64 страны, их поддержали 25 стран, и 60 воздержались.

Напомним, президент Петр Порошенко инициировал запрет российским судам заходить в европейские и американские порты из-за блокады РФ прохода судов через Керченский пролив.