Агрессия РФ в Керченском проливе: Порошенко хочет закрыть порты ЕС и США для российских судов

Петр Порошенко / president.gov.ua

Из-за блокады РФ прохода судов через Керченский пролив ЕС и США могут рассмотреть вопрос запрета российским судам заходить в европейские и американские порты, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что украинские торговые суда, украинские Военно-морские силы действуют в соответствии с нормами международного права, в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двустороннего украинско-российского соглашения, которым определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря.

"И это украинские и российские воды - как Керченский пролив, так и Азовское море", - отметил он в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, украинские военные суда 25 ноября во время прохождения через Керченский пролив в соответствии с международными соглашениями не должны были делать запрос, или просить любой другой формы согласования от РФ.

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Он также подчеркнул, что два украинских порта в Азовском море - в Мариуполе и Бердянске пропускают 40% продукции металлургической промышленности, при этом блокада, оккупация Азовского моря привела к значительным экономическим последствиям.

Порошенко отметил, что прохождение через Керченский пролив заблокировано и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен заход в европейские и американские порты", - добавил президент.

Ранее в ФСБ заявили о том, что украинские корабли могли осуществить провокации в отношении Крымского моста.