Хронология агрессии в Азовском море

Конфликт в Керченском проливе / ВМС Украины

18 марта – в нарушение Конституции России президентом страны в четвертый раз становится В.Путин.



27 апреля – погранслужба ФСБ России начинает кампанию выборочных остановок и досмотров торговых судов в Азовском море, идущих в украинские порты и из них. Сутки фрахта торгового судна водоизмещением 10 тысяч тонн составляют до 7 тысяч долларов, сухогруза 60 тысяч тонн – до 15 тыс. долларов. Судовладельцы несут убытки и начинают переориентировать свои маршруты на другие порты.



30 апреля – до конца апреля 2018 года в акватории Азовского моря у РФ были лишь корабли береговой охраны и пограничной службы. Из состава Каспийской военной флотилии по речным путям перебрасываются два бронекатера типа "Шмель", один катер типа "Гриф", рейдовый водолазный катер РВК-933, рейдовый буксир РБ-410. Переброшены несколько десантных катеров на воздушной подушке типа "Серна" со скоростью движения до 30 узлов, предназначенные для высадки на необорудованный берег гусеничной, колёсной и иной военной техники массой до 45 тонн и передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека). Сформирована специальная морская бригада Росгвардии, оснащенная противодиверсионными катерами типа "Грачонок". Глубины Азовского моря позволяют находиться здесь большим десантным кораблям 97-й бригады ЧФ РФ (7 единиц), трем десяткам малых ракетных кораблей и катеров, противолодочным кораблям и тральщикам ЧФ.



4 мая – погранслужба ФСБ задерживает украинское рыболовное судно "ЯМК-0041". Возбуждено уголовное дело, судно арестовано в Ейске, экипаж задержан.



15 мая – В.Путин открывает Керченский мост, построенный Россией в нарушение норм международного права. Керченский мост приводит к сокращению грузооборота Мариупольского порта на 14% в 2017 г., еще на 45% – в 2018 г., Бердянского порта – на 30% (см. Керченская удавка).



16 мая – официальное начало работы Керченского моста.



17 мая – кампания ФСБ по остановкам и досмотру украинских судов приобретает массовый характер. За шесть месяцев (май-октябрь) остановлены и досмотрены 683 коммерческих судна из 19 стран. С 1 июля по 15 октября суммарные потери времени для судовладельцев составили 1262 дня, финансовые потери – 36 млн.дол.



25 мая – ФСБ начинает останавливать и досматривать все украинские суда. Досмотр проводится в том числе в 3-5 милях от украинского берега.





Три региона остановок и досмотра торговых судов в Азовском море и Керченском проливе



Статистика по остановкам и досмотру торговых судов, следующих в украинские порты и из украинских портов Азовского моря, по месяцам 2018 г.

Остановки и досмотры Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Всего При входе в Азовское море (регион 1) Всего судов 62 68 54 67 54 305 В среднем на судно, часов 28 73 47 77 124 69 Всего потерянных часов 1762 4971 2540 5167 6705 21145 При выходе из Азовского моря (регион 3) Всего судов 63 61 64 62 40 290 В среднем на судно, часов 58 90 79 91 115 84 Всего потерянных часов 3623 5498 5074 5665 4599 24459 Всего при входе в Азовское море и выходе из него (регионы 1 и 3) Всего судов 125 129 118 129 94 595 В среднем на судно, часов 43 81 64 84 120 77 Всего потерянных часов 5385 10469 7614 10832 11304 45604

Источник: Russia's Economic War Against Ukraine in the Sea of Azov as of December 1, 2018: The Technology of Blocking the Mariupol and Berdyansk Ports.



В июле-ноябре ФСБ задерживает и досматривает в среднем 100-130 торговых судов в месяц. В целом за пять месяцев задержано 595 судов. Если в июле длительность задержек судов в Керченском проливе на входе в Азовское море составляла чуть больше суток, в августе она возросла до трех суток, в ноябре – до более чем 5 суток. Задержки судов на выходе из Азовского моря выросли с почти двух суток в июле до 5 суток в ноябре. Суммарные потери времени судовладельцев за пять месяцев составили 45604 часов, или 1900 суток, или более пяти лет.



30 мая – для проведения учений Россия закрывает судоходный район Азовского моря, непосредственно примыкающий к Бердянскому порту. Учения не проводятся, но весь судопоток вынужден менять маршруты, тратя топливо, время и увеличивая расходы.



1 июня – 41-й бригада малых ракетных кораблей ЧФ начинает патрулирование в Азовском море в круглосуточном режиме.



2-4 июня – из-за задержек кораблями ФСБ коммерческих судов Мариупольский торговый порт остается на трое суток без грузопереработки.







10 июня – из Каспийской флотилии РФ в Азовское море прибывают ракетные корветы "Град Свияжск" и "Великий Устюг", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр"; в конце 2015 года эти корветы производили стрельбы ракетами "Калибр" по территории Сирии.







13 августа – число российских боевых кораблей и катеров на Азовском море достигает 60.



27 августа – бывший командующий ВМСУ вице-адмирал С.Гайдук заявляет, что Россия в Азовском море оказывает экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты с целью вызвать в этих городах социальные волнения.



9 сентября – в Бердянске на воду спущен переброшенный по суше украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Лубны".







11 сентября – там же на воду спущен переброшенный по суше МБАК "Кременчуг".



Середина сентября – украинские МБАКи приступают к эскорту торговых судов из Мариуполя и Бердянска до Керчи и обратно. Это сразу же сказывается на активности погранслужбы ФСБ – число досмотров торговых судов российскими кораблями сокращается: в открытом море в сентябре их было 8, в октябре – 2, в ноябре их не было вовсе; в 12-мильной зоне досмотр украинских торговых судов в сентябре-ноябре прекращается полностью.



Число досмотров торговых судов, следующих в украинские порты и из украинских портов Азовского моря, кораблями ФСБ по месяцам 2018 г.

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Всего Всего судов, в т.ч.: 21 25 40 14 8 2 0 110 в 12-мильной зоне Украины 9 2 13 4 0 0 0 28

Источник: Russia's Economic War Against Ukraine in the Sea of Azov as of December 1, 2018: The Technology of Blocking the Mariupol and Berdyansk Ports.



16 сентября – украинские власти объявляют о планах создания до конца года военно-морской базы на Азовском море.



20 сентября – официальный представитель МИДа России М.Захарова заявляет о соблюдении Россией Договора 2003 года, воды Керченского пролива названы внутренними водами и России и Украины: "Международно-правовой статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно Договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. В данных документах подтверждено, что "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины".



23 сентября – украинские вспомогательные суда – поисково-спасательный корабль (переделанный в корабль управления) "Донбасс" и буксир "Корец" – в сопровождении двух российских пограничных кораблей проходят через Керченский пролив. Предупреждение о своем проходе капитаны передают диспетчеру Керченского порта за один час до начала прохода. Они не обращаются к российским властям за разрешением на проход, а сообщают лишь, что "планируют проход через пролив". Лоцман для прохода украинскими кораблями Керченского пролива предоставлен портовыми службами Керчи бесплатно.



24 сентября – украинские корабли "Донбасс" и "Корец" прибывают в Мариуполь.



1 октября – число единиц российского флота в Азовском море достигает 100 единиц. Из них – 36 вооруженных кораблей и катеров, 24 – с артиллерийским вооружением.





БДК "Орск"



9 октября – на полигоне Опук в Крыму проходят совместные учения Черноморского флота и подразделений бригады береговой обороны Армейского корпуса флота. В учениях участвуют три тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники. Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО производят высадку на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей "Орск" и "Азов", проводят бой за высадку десанта, занимают прибрежный участок и выдвигаются вглубь позиций условного противника. В ходе проведения высадки десанта морские пехотинцы применяют нестандартный подход с неожиданным для противника наращиванием сил десанта как с воды, так и с воздуха, что позволяет им в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.





БДК "Азов"



25 октября – Европарламент принимает резолюцию о положении в Азовском море, призывающую ЕС усилить санкции против России за нарушение свободы судоходства в Азовском море.



30 октября – с Кольского полуострова по внутренним рекам в Азовское море переброшены ПСКР проекта 10410 "Сыктывкар" и "Кизляр" (вооружение каждого – одна 76-мм артустановка АК-176М, одна 30-мм артустановка АК-630М, две пусковые установки ПЗРК "Игла"). В целом с апреля Россия перебрасывает в Азовское море более 120 боевых кораблей – катеров, десантных кораблей, ракетных корветов.



5 ноября – из Ярославля в Азов по рекам доставлены два только что построенных пограничных катера проекта 1496М1 "Ламантин".



10 ноября – в Азовское море переброшено еще 5 крупных пограничных кораблей класса корвет. Теперь Темрюкский отряд кораблей Береговой охраны РФ включает два ПСКР проекта 14230, судно обеспечения "Ханты-Мансийск" проекта 16900А, 4 пограничных патрульных судов, 5 пограничных сторожевых катеров. Таганрогский морской пограничный отряд включает 12 пограничных катеров, 2 патрульных катера на воздушной подушке, 9 малых катеров и три десятка пограничных моторных лодок типа "Master-651" и "Master-540". На побережье размещен зенитно-ракетный комплекс С-300ПС. Для сравнения: украинский флот в Азовском море представлен Мариупольским отрядом морской охраны в 18 единиц, включая один корабль с артиллерийским вооружением и 5 катеров. Несмотря на колоссальное превосходство над украинцами российское командование продолжает стягивать в Азовское море силы с других морей и других военных округов.



15 ноября – официальный представитель МИДа России М.Захарова заявляет о совершении Россией односторонней незаконной аннексии Керченского пролива: "Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, относящиеся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства".







15 ноября – член Совета Федерации Ф.Клинцевич заявляет, что Россия может буквально за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского судна.



21 ноября – МИД России делает специальное заявление об осуществлении односторонней незаконной аннексии Керченского пролива: "Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов".



23 ноября – С.Лавров на пресс-конференции в Риме подтверждает односторонние незаконные притязания Кремля на Керченский пролив: "Напомню также, что Керченский пролив не является проливом, подлежащим регулированию международным правом – он российский". В интервью "Коммерсанту" замминистра иностранных дел России Г.Карасин заявляет, что Керченский пролив является внутреними водами России, к которым неприменимо международное право.



23-26 ноября – Керченский морской бой. 24 украинских моряка, в том числе трое раненых, захвачены в плен.



25 ноября – РИА "Новости" распространяет дезинформацию о "массированном обстреле жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики украинскими войсками".



26 ноября – представитель Главного управления разведки Минобороны Украины В.Скибицкий заявляет, что Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации.



27 ноября – за нарушение Кремлем свободы судоходства председательствующая в ЕС Австрия предлагает ввести новые санкции против России. Германия и Франция отвергают это предложение.



27 ноября – "Российская газета" сообщает о поступлении в войска новых модернизированных плавающих бронетранспортеров БТР-82А, отличающихся от предшественников повышенной живучестью и оснащенных новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.Королев подчеркивает, что морские пехотинцы совершают прыжки с парашютом и отрабатывают навыки десантирования в водную среду.



28 ноября – в 10 областях Украины введено военное положение сроком на 30 дней.



29 ноября – четвертый дивизион С-400 российских частей ПВО в Крыму заступает на боевое дежурство в Джанкое.







1 декабря – Порошенко заявляет, что Россия развернула у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей группировку численностью более 80 тысяч военнослужащих. Российская группировка включает в себя около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов. В акваториях Чёрного, Азовского и Эгейского морей находятся более 80 российских военных кораблей и 8 подводных лодок.





Бронетехника на российской военной базе



1 декабря – на саммите Группы 20 в Буэнос-Айресе А.Меркель предлагает В.Путину разместить в Азовском море и Керченском проливе наблюдателей ОБСЕ для выявления нарушений свободы навигации и предлагает обсудить ситуацию в Азовском море и Керченском проливе во время встречи в Берлине в Нормандском формате 11 декабря.



2 декабря – Д.Песков заявляет, что Керченский пролив не может являться предметом переговоров в Нормандском формате.



4 декабря – член экспертного совета при Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации России А.Копачевский замечает, что в Крыму заканчивается семилетний цикл относительно средневодного периода с благоприятным количеством осадков, а следующий год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока рискуют не наполниться. Уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году — самом засушливом за последние тридцать лет. При таком сценарии под удар попадут в первую очередь крупные города – Симферополь и Севастополь. Обсуждая катастрофу с водоснабжением в Крыму, главный специалист Курчатовского института Р.Пензин утверждает, что "тогда только остается или Херсонскую губернию захватывать или Днепр перекрывать".



4 декабря – в Крыму и прилежащих акваториях Черного и Азовского морей начинаются маневры сухопутных сил Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ). Командующий войсками ЮВО генерал-полковник А.Дворников (в 2015-2016 гг. – командующий российской группировкой в Сирии) заявляет, что в ближайшие дни в войсках начнется подготовка мобильных десантов, которые путем выброски в тылу врага должны сорвать возможное наступление вероятного противника. "Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должны обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных". При этом он подчеркивает, что в составе ЮВО – "самая крупная в мире армия ВВС и ПВО". Ситуацию в Крыму комментирует генерал-лейтенант Ю.Неткачев: в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: "В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления". Генерал Неткачев известен тем, что регулярно появлялся в местах будущих гибридных операций российских войск в Приднестровье, Южной Осетии, Крыму, Донбассе.



4 декабря – прокремлевские СМИ начинают дезинформационную кампанию о якобы "готовящемся броске украинских бронетанковых частей на Симферополь".







6 декабря – на ежегодной министерской конференции ОБСЕ министр иностранных дел Германии Х.Маас в ходе переговоров с министрами иностранных дел Украины П.Климкиным и России С.Лавровым предлагает разместить миссию наблюдтелей ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе. П.Климкин реагирует положительно, С.Лавров – отрицательно.



7 декабря – на пресс-конференции в Милане С.Лавров заявляет о бесперспективности германского предложения о размещении наблюдателей ОБСЕ.



10 декабря – выступая в Брюсселе Х.Маас исключает возможность введения новых санкций против России. В тот же день во время телефонного разговора с В.Путиным А.Меркель еще раз предлагает разместить миссию наблюдтелей ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе. Судя по сообщению Кремля о телефонном разговоре с Меркель, это предложение Путиным отвергнуто.



10 декабря – один из военных лидеров ДНР Э.Басурин делает специальное заявление, согласно которому украинская сторона, по его данным, 14 декабря начнет наступление на Мариупольском направлении.



13 декабря – морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают погрузку на десантные корабли. За их действиями наблюдают командиры подразделений Южного военного округа в рамках организационно-мобилизационных сборов. Личный состав отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приведён в боевую готовность. Морские пехотинцы в рамках учения получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон "Казачий", где отработали действия по погрузке на десантные корабли.



13 декабря – официальный представитель МИД России М.Захарова заявляет о якобы готовящейся украинской стороной "вооруженной провокации на линии соприкосноваения сторон с целью захвата Приазовья и выхода на границу с Россией". Источник в МИД России утверждает, что "Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка 24-25 декабря".





Наиболее вероятное направление удара российских войск: Скадовск – Перекоп – Чонгар – Геническ



14 декабря – прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию о якобы планируемом Киевом теракте в Мариуполе с большим числом человеческих жертв.