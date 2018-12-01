Порошенко подсчитал количество военной техники РФ на границе с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

На временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму развернута военная группировка РФ численностью около 80 тыс. человек.

Об этом во время визита в Киевскую область сообщил президент Петр Порошенко.

"Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тыс. военнослужащих РФ, около 1,4 тыс. артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2,3 тыс. бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов", - сказал он.

В акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей находятся более 80 кораблей и восемь подводных лодок РФ.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.