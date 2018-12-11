"ФСБшная удавка": Экс-советник Путина рассказал, почему нужно ликвидировать Керченский мост

Керченский мост / most.life

Скандальный Керченский мост, который соединил Кубанский полуостров и аннексированный Крым, россияне специально строили так, чтобы максимально ограничить украинское судоходство в акватории Азовского моря.

Такое мнение в своем блоге высказал известный российский экономист и экс-советник президента РФ Путина Андрей Илларионов.

"В отличие от мостов, строящихся по всему миру, цель ФСБ-шной Керченской петли, построенной по заказу Путина, совершенно очевидна — не обеспечивать свободу судоходства, а препятствовать ей, душить развитие экономики Восточной Украины, иметь возможность в любой понравившийся Кремлю момент, как, например, это было 25 ноября, беспрепятственно затягивать на горле Азовского моря Керченскую удавку", — написал он.

Читайте такжеИлларионов объяснил, почему Путин будет президентом РФ пожизненноПо мнению Илларионова, построенный россиянами Керченский мост заслуживает исключительно ликвидации, сноса и демонтажа.

Она также высказался о том, что если и когда "Украина сочтет возможным строительство нового моста, соединяющего украинский Крым и Кубань в будущей свободной России, этот новый мост будет не путинско-ФСБ-шным, а совсем другим — похожим на сотни мостов современного мира, обеспечивающим беспрепятственную свободу навигации для всех судов".

Напомним, ранее Илларионов рассказывал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ, а также рассказал, какие территории, которые "отколются" от России.