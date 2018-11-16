Переворот в Кремле: экс-советник Путина оценил вероятность смены власти в РФ

Владимир Путин / Reuters

Российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов заявил о том, что главной политической силой в Кремле остается действующий президент РФ.

"Даже если он бывает недоволен собой, вряд ли он раздумывает о том, как бы от себя избавиться", - подчеркнул он, отвечая на заданный во время чата в "Главреде" вопрос о том, существуют ли в Кремле силы, недовольные Путиным.

"Что же касается других лиц, то, независимо от того, что они думают, до настоящего времени не было признаков того, чтобы они обладали самостоятельной политической волей", - отметил Илларионов.

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По его мнению, среди тех, кто сегодня находится во власти в РФ, Путин является самым эффективным коммуникатором и с российским обществом, и с внешним миром за пределами России.

"Никого другого, сопоставимого по этим качествам с Путиным, нет. Пока для большинства обитателей Кремля вопросы личного выживания не вышли на первый план, потенциальной угрозы переворота нет", - добавил экс-советник Путина.

Напомним, ранее Илларионов назвал территории, которые уйдут из РФ.