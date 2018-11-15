Распад России: экс-советник Путина назвал территории, которые уйдут из РФ

Экс-советник Путина спрогнозировал распад России / epochtimes.ru

Дальнейший распад России неизбежен, что является продолжением естественного процесса распада многонациональных империй, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

По его словам, первый этап этого распада наблюдался в начале ХХ века, в 1917-1918 годах.

"Затем произошла частичная реконкиста, реоккупация некоторых территорий, хотя и не в полном составе. Второй этап имперского распада имел место в начале 1990-х годов. Затем вновь была произведена частичная реконкиста. Неизбежно наступит и третий этап, во время которого российские войска уйдут с оккупированных территорий в соседних государствах, а также произойдет отделение ряда нерусских этнических территорий от нынешней Российской Федерации. Такого рода процессы часто сопровождаются трагедиями и кровью. Но остановить тектонические силы мировой истории невозможно", - заявил он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

По его мнению, распад России уменьшит военное давление на Украину независимо от того, кто будет находиться во главе РФ.

"С другой стороны, если во главе России будет находиться ответственное правительство, то не исключено, что демократическая Украина окажет помощь российским властям для того, чтобы процесс роспуска империи происходил менее болезненным способом и для России, и для новых образующихся государств, и для их соседей, включая Украину", - добавил Илларионов.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин заявил во время чата в "Главреде", что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.