Илларионов объяснил, почему Путин будет президентом РФ пожизненно

Владимир Путин / Reuters

Вопрос обеспечения личной безопасности будет главным стимулом удержания власти для президента РФ Владимира Путина, заявил российский экономист и бывший-советник Путина Андрей Илларионов.

"Что имеет значение? Два вопроса: наличие или отсутствие желания оставаться на посту самого влиятельного, главного, властного человека; и наличие возможности. Самый главный вопрос для такого типа людей – это обеспечение личной безопасности. И на любом другом посту, кроме поста самого главного и влиятельного человека в Российской Федерации, вопросы обеспечения личной безопасности Владимира Путина не решаются. Можно придумывать что угодно, какой угодно другой пост – руководителя Международного олимпийского комитета, например, – любой обитаемый или необитаемый остров. Любые эти варианты, которые неоднократно предлагались для обсуждения, не решают…", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что, по мнению Путина, никто другой, находясь на посту президента РФ, командующего вооруженными силами и специальными подразделениями, не в состоянии обеспечить ему личную безопасность.

"Поэтому независимо от того, как долго он будет занимать именно этот пост, как будет изменена для этого конституция… Все это технические вопросы, серьезные, но технические, по сравнению с главным вопросом: существует ли какой-нибудь способ обеспечить личную безопасность Путина при уходе его с поста самого главного человека в России? Ответ на этот вопрос: нет. Поэтому он вынужден находиться на этом посту до конца своих дней", - отметил Илларионов в интервью на телеканале "112 Украина", текстовую версию которой опубликовал "Гордон".

Напомним, ранее американо-французский писатель Джонатан Литтелл считает, что режим президента Российской Федерации Владимира Путина однажды просто рухнет, поскольку у него нет основания.