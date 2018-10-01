Писатель объяснил, почему путинский режим рухнет

Режим Владимира Путина однажды просто рухнет, поскольку не имеет основания, полагает писатель / Reuters

Американо-французский писатель Джонатан Литтелл считает, что режим президента Российской Федерации Владимира Путина однажды просто рухнет, поскольку у него нет основания.

Режим главы РФ построен только на воровстве и коррупции, рассказал литератор в интервью Deutsche Welle.

"Я всегда говорил, что путинский режим чрезвычайно хрупкий... Система лояльна Путину потому, что он позволяет воровать. В этом его функция. В отличие от коммунизма, у них нет никакой реальной идеологии", — отметил собеседник.

Читайте такжеПутин врет, как сто лет назадПо ее словам, вместо идеологии "есть какие-то клочки: немного большевизма, немного сталинизма, немного национализма, немного православия".

"А на самом деле так выглядит мафиозная система, когда вся страна рассматривается как собственность", — добавил Литтелл.

"Путин видел, что произошло с Януковичем (беглый экс-президент Украины Виктор Янукович — Ред.), он видел, как быстро рушатся режимы в других странах. Он боится этого. И его напряжение усиливается. Чем хуже ситуация, тем больше он использует отвлекающие факторы, такие как Крым, Донбасс, Сирия", — заявил писатель.

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку лидер страны взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.