"Рана быстро не зарастет": Илларионов рассказал, когда стоит ждать примирения между Украиной и РФ

Андрей Илларионов рассказал о примирении между Украиной и РФ / eer.ru

Быстрого примирения между Украиной и Россий ждать не стоит, не в последнюю очередь из-за того, что число жертв российской агрессии на Донбассе уже превысило 10 тысяч человек, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Это не такая рана, которая быстро зарастает и легко забывается", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

По его мнению, в течение жизни нынешнего поколения отношения между двумя народами останутся настороженными.

"Очень надеюсь на то, что после того, как в России исчезнет нынешняя власть, и появится ответственное руководство, новое российское правительство приложит все необходимые усилия, чтобы восстановить нормальные отношения с Украиной и украинцами, восстановить разрушенное доверие между народами. Но для этого потребуются годы", - говорит экс-советник Путина.

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Он также спрогнозировал, когда можно ожидать налаживания взаимоотношений между украинцами и россиянами.

"Надеюсь, что, возможно, через поколение отношения между украинцами и россиянами станут уважительными и добрососедскими, как обычно и бывает между двумя близкими друг другу, но независимыми народами", - добавил Илларионов.

Напомним, ранее Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ.