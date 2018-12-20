Военное положение: десантно-штурмовые войска перебрасывают на защиту морского побережья

ДШВ перебрасывают на защиту морского побережья / president.gov.ua

Вооруженные силы Украины самолетами перебрасывают десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей от возможной российской агрессии.

Как заявил президент Петр Порошенко, после введения военного положения в короткие сроки было проведено боевое слаживание бригад, которые стали на защиту наиболее опасного направления.

"С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей", - подчеркнул глава государства во время встречи с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил на Донбассе.

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Отметим, что ранее было принято решение о передислоцировании десантно-штурмовых подразделений ВСУ на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы.

Напомним, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.