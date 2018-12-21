Россия перебрасывает в Азовское море фрегат с торпедами и вертолетами – Reuters

Российский фрегат Адмирал Григорович / oaoosk.ru

Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту направляется в сторону Азовского моря.

Об этом информационному агентству Reuters сообщил очевидец.

Кроме того, агентство также публикует снимок корабля, проходящего вдоль побережья Крыма в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии.

"На борту фрегата виден вертолет, сообщил очевидец", - передает Reuters.

Отметим, что по данным Telegram-канала WarGonzo, речь якобы идет о сторожевом фрегате "Адмирал Григорович", который выполняет "плановые задачи" в акватории Черного моря.

Российский фрегат заметили у побережья Крыма / Reuters

Как уточняет Telegram-канал "Караульный", корабль вооружен двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической 100-миллиметровой артустановкой А-190, ракетами "Калибр-НК" или сверхзвуковыми ПКР "Оникс". На вооружении фрегата находятся две вертикальные пусковые установки по 12 зенитных ракет комплекса "Штиль-1" (аналог "Бука") и две шестиствольные пушки АК-630М.

Напомним, ранее решением Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция относительно милитаризации Россией Крыма, а также Черного и Азовского морей.

Накануне стало известно о том, что ВСУ перебрасывают свои подразделения для защиты морского побережья.