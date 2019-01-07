Американский десантный корабль c морпехами вошел в Черное море

USS Fort McHenry / Bosphorus Naval News

В акваторию Черного моря вошел десантный корабль 6-го флота ВМС США USS Fort McHenry (LSD 43).

Как сообщает сайт американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF), Fort McHenry в Черном море укрепит отношения с союзниками.

"Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу совместную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - заявила вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м флотом США.

USS Fort McHenry / Bosphorus Naval News

Отмечается, что корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, на его борту размещаются 500 морских пехотинцев, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, действия USS Fort McHenry контролирует сторожевой корабль Черноморского флота Пытливый. В министерстве добавили, что корабль ВСМ США находится в Черном море с 21:00 мск 6 января. По данным ведомства, он находится в румынском порту Констанца.

Напомним, ранее британский министр пояснил, почему Черное море не принадлежит России.