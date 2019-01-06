Британский министр пояснил, почему Черное море не принадлежит России

британский военный корабль в Одесском порту / Думская

Глава британского Министерства обороны Гейвин Уильямсон заявил о том, что Черное море "не собственность России".

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Reuters.Такое мнение высокопоставленный чиновник британской короны высказал во время встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Вместе они посетили порт Одессы, куда немногим ранее прибыл корабль королевского флота Великобритании HMS Echo.

"Причина того, что HMS Echo здесь, заключается, в первую очередь в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной и то, что Украина не одинока", — заявил Уильямсон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что британские истребители "берут под свое крыло" небо над Черным морем, а также о том, что Великобритания по-максимуму усилят свое военное присутствие в Украине.