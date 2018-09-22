Британия усилит свое военное присутствие в Украине - The Daily Telegraph

Великобритания собирается помочь Украине защититься от РФ / coursesuk.com

Великобритания планирует расширить свое военное присутствие в Украине до конца 2018 года, а в следующем году введет дополнительные силы в Черном море.

Британия считает, что за ситуацию на востоке Украины ответственен непосредственно президент РФ Владимир Путин. При этом Великобритания прекрасно видит российскую агрессию не только на линии фронта на востоке Украины, но и в Черном море, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает The Daily Telegraph.

Читайте такжеНа учениях Saber Junсtion 2018 украинские военные взяли в "плен" американских"Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке с помощью Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооруженные силы имели навыки и технические возможности для того, чтобы противостоять этим растущим угрозам", - отметил британский министр.

Уильямсон отметил, что пока Украине грозит российская опасность, она всегда может рассчитывать на поддержку Великобритании.

Накануне президент Петр Порошенк поручил подготовить заседание СНБО по поводу ситуации в Азовском море. "Я не собираюсь с этим мириться. И твердо убежден: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал он.

В июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море.