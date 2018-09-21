На учениях Saber Junсtion 2018 украинские военные взяли в "плен" американских

Учения "Saber Junction-2018", в который принимают участие украинские военные , приостановлены - слишком решительные действия украинских десантников привели к необходимости оперативной паузы для корректировки плана учений.

Буквально через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, участвующая в учениях "Saber Junction-2018" на учебном центре Хохенфельс в Германии, захватила полевой тактический оперативный центр разведывательного батальона "противника", руководство учений объявило паузу для корректировки плана проведения маневров, сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские десантники захватили штаб разведбата 173-го воздушно-десантной бригады США.

"Нами был условно пленен командир этого батальона и его офицеры, захвачены средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные о расположении подразделений нашего противника, планы его действий и тому подобное. Владение нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход учений", - рассказал командир украинской роты "Фантом" капитан Иван Федоренко.

Читайте также"Быстрый трезубец": под Львовом стартовали крупнейшие в Украине военные ученияКроме того, во время дальнейшего выполнения задач, украинские военные обнаружили ДРГ чешского спецназа и погоняли ее по лесам. В результате перестрелки диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев — 2 человека, сообщили в Минобороны.

Несмотря на паузу для корректировки планов учений, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россия проведет военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за последние 37 лет - с 1981 года.

В маневрах примут участие в общей сложности около 300 тыс. военнослужащих и 1 тыс. летательных аппаратов.

Одновременно "находиться в движении" будут 36 тысяч единиц военной техники.