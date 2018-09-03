"Быстрый трезубец": под Львовом стартовали крупнейшие в Украине военные учения

В понедельник, 3 сентября, во Львовской области стартовали масштабные военные учения, с участием воинского контингента иностранных государств Rapid Trident-2018 ("Быстрый трезубец"), сообщил пресс-центр Генерального ВСУ в Facebook.

"В понедельник, 3 сентября 2018 года, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район, Львовская область) состоится открытие самых масштабных в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре Россия проведет военные учения "Восток-2018", которые станут крупнейшими за последние 37 лет - с 1981 года.

В маневрах примут участие в общей сложности около 300 тыс. военнослужащих и 1 тыс. летательных аппаратов.

Одновременно "находиться в движении" будут 36 тысяч единиц военной техники.