Маневры вертолетов и бронетехники. Опубликовано видео учений "Rapid Trident-2017"

Продолжается активная фаза учений "Rapid Trident-2017", которые проходят в Украине.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что маневры в режиме реального времени отображаются на мониторах операторов центра имитационного моделирования.

Иностранных гостей своими достижениями поражали не только опытные украинские бойцы, но и наши военные программисты.

Украинская компьютерная система управления войсками "Дельта" не только полностью совместима с натовскими аналогами, но и по параметрам защищенности и легкости управления на шаг впереди многих из них.

Напомним, ранее были опубликованы фото учений морпехов ВСУ.

Видео: Військове телебачення України.