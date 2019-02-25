Эсминец США подошел к Одессе

Эсминец Дональд Кук ВМС США / navy.mil

Эсминец ВМС США Дональд Кук подошел к Одессе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные мониторинговых морских ресурсов.

Минобороны Турции сообщало, что эсминец провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом Фатих.

19 февраля корабль ВМС США зашел в акваторию Черного моря.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал мнение, что корабль вошел в Черное море для охраны нефтепровода Батуми - Одесса.

"...Это очень мощное оружие, это легендарный эсминец. И усиление НАТО в Черном море происходит в первую очередь в интересах США и стран ЕС - Германии, Франции и Великобритании", - сказал Жданов.