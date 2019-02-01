Захват украинских моряков: Волкер анонсировал новые санкции против РФ

1 февраля 2019, 08:32

В феврале в США будет пересматриваться "крымский" пакет санкций.

Волкер
Курт Волкер

В случае отказа России освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков уже в феврале можно ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России, заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер.

По его словам, в феврале в США будет пересматриваться "крымский" пакет санкций, введенных из-за аннексии Крыма Россией, одной из опций является введение новых санкций, но окончательное решение пока не принято.

"ЕС также рассматривает дополнительные санкции, но еще ничего не было согласовано", - отметил Волкер.

Он сообщил, что в Европейском Союзе в феврале состоится ответная встреча и напомнил, что в ЕС подняли вопрос возможного введения санкций в отношении российских судов, обслуживающих российские порты в Азовском море, или непосредственно этих портов. "Мы провели консультации с некоторыми нашими партнерами из ЕС только несколько дней назад, на которых обсуждалась эта тема", - сказал Волкер.

"Я могу сказать, что США и Европа изучают, какие дополнительные меры мы должны принять, если Россия не оправдает ожиданий относительно возвращения моряков и продолжит свои притязания на контроль в Керченском проливе", - подчеркнул он во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

Спецпредставитель Госдепа также призывал Россию немедленно освободить моряков и вернуться на дипломатический путь для урегулирования этого кризиса.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Как известно, все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

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Россия санкции США захват моряков Курт Волкер
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