Захват украинских моряков: Меркель и Макрон выдвинули требования России

Анега Меркель и Эммануэль Макрон / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

В совместном заявлении Меркель и Макрона также содержится требование обеспечения беспрепятственного прохождения всех судов через Керченский пролив, сообщила на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники в кругу своих семей", - сказано в совместном заявлении Меркель и Макрона.

Кроме того, Меркель и Макрон приветствовали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы об установлении на Донбассе режима тишины накануне новогодних и рождественских праздников.

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Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Как известно, все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.