Захват украинских моряков: капитан бронекатера "Никополь" назвал себя военнопленным

Захваченные украинские корабли / Reuters

По словам российского адвоката Николая Полозова, захваченный в Керченском проливе капитан бронекатера "Никополь" Богдан Небылица на допросе в ФСБ назвал себя военнопленным, сообщает interfax.ru.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным", - подчеркнул адвокат.

Отметим, что кроме Небылицы, еще девять захваченных украинских моряков назвали себя военнопленным и отказались признавать вину.

Среди них: Денис Гриценко, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, командир судна "Бердянск" Роман Мокряк, а также несколько моряков.

Накануне четыре руководителя внешнеполитических и оборонных ведомств США и Канады обсудили взаимодействие на международной арене для ответа на агрессию Российской Федерации в Керченском проливе против украинских судов.

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Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщили на совместной пресс-конференции с министрами обороны США Джеймсом Мэттисом и Канады Харджит Сингх Сейджаном, которая транслировалась на сайте Госдепа США.

"Мы говорили о нашей работе и взаимодействии как члены НАТО. Мы обсудили нашу реакцию на ситуацию в Украине. Я выразил обеспокоенность в связи последней агрессией России в Азовском море, где ее военные таранили и открыли огонь по украинским судам", - заявил Помпео.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военных моряков. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый "суд" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".