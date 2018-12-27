Адвокат раскрыл важную деталь о захваченных россиянами украинских моряках

Все захваченные россиянами украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными, сообщил адвокат / Фото: REUTERS

В РФ все 24 украинских моряка, захваченных россиянами в Керченском проливе, заявили следствию, что они — военнопленные.

В четверг, 27 декабря, военнопленными себя назвали два раненых моряка — Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, написал адвокат Николай Полозов в Facebook.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными", — отметил юрист.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.