Захват украинских моряков: ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу

В ПАСЕ приняли новую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

За документ "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности" отдали свои голова 103 европейских парламентариев, "против" проголосовали трое, 16 - "воздержались".

"Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить предоставление необходимой медицинской, правовой и консульской помощи в соответствии с положениями международного гуманитарного законодательства таким как Женевская конвенция", - говорится в резолюции.

Кроме того, ПАСЕ призвала международные организации, в частности, Международный комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), посетить украинских военнослужащих в российских следственных изоляторах и выразила поддержку любым дипломатическим усилиям государств-членов Совета Европы, направленным на освобождение украинцев.

Читайте также"Пешки в политической игре": США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков

Ассамблея также призвала Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе на основании Договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива, подписанного Украиной и Россией в декабре 2003 года и ратифицированного в апреле 2004 года, и Конвенции ООН по морскому праву.

"Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей", - говорится в резолюции.

ПАСЕ призвала РФ и Украину воздерживаться от любых дальнейших шагов, которые могут осложнить юридические споры между ними, обострить конфликт и угрожать безопасности во всем регионе.

Ассамблея высказалась за суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Парламентарии осудили сооружение Россией моста через Керченский пролив, они считают его незаконным и еще одним нарушением суверенитета Украины, а также выразили обеспокоенность по поводу выборочных обысков российскими пограничниками украинских и международных судов в Азовском море.

Напомним, ранее в ПАСЕ назвали причину исключения Украины из ключевого комитета.