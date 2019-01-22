В ПАСЕ назвали причину исключения Украины из ключевого комитета

22 января 2019, 12:26

Состав комитетов ПАСЕ должен учитывать справедливый географический баланс.

ПАСЕ
Украина лишилась членства в комитетах ПАСЕ

Украина была "перепредставлена" в комитетах ПАСЕ по правилам процедуры и по выборам судей, заявил глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

По его словам, украинские представители не вошли в состав комитета ПАСЕ из-за несоответствия географическому балансу.

"Оказалось, что в комитете по правилам процедуры, а также в комитете по выборам судей Украина и некоторые другие страны были перепредставлены... Окончательный состав должен был учитывать среди прочего справедливый географический баланс", — подчеркнул Кокс в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что в ПАСЕ представлено три комитета, члены которых выдвигаются политическими группами: комитет по правилам процедуры, комитет по выборам судей и комитет по мониторингу.

Ожидается, что следующая встреча глав политических групп состоится позже на этой неделе.

Отметим, что по словам народного депутата Елены Сотник, ситуация с исключением украинских депутатов из ключевых комитетов ПАСЕ вызвана работой пророссийских сил в ассамблее.

"Этот вопрос поднял представитель левых депутат Тини Кокс (Нидерланды, – ред.). Как я понимаю, это произошло из-за того, что не удалось протащить через регламентный комитет отмену санкций. Таким образом украинцам решили просто отомстить", - рассказала Сотник, передает Укринформ.

Напомним, ранее Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы ранее принял процедурные изменения, которые по сути смягчают те санкции, которые могут быть применены к ее членам. 

Как известно, Россия лишилась голоса в ПАСЕ после аннексии Крыма 4 года назад. При этом уплату взносов в бюджет Совета Европы возобновления полномочий делегации в ПАСЕ РФ прекратила только летом 2017 года. Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро - почти 10% бюджета организации.

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Россия Украина ПАСЕ регламент комитеты
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