ПАСЕ исключила представителей Украины из комитетов, работавших над санкциями против РФ

ПАСЕ / Цензор.нет

Представители Украины потеряли свои места в регламентном комитете и в комитете по вопросам выборов судей ЕСПЧ. Это произошло в результате изменения правил формирования комитетов, которые ввело Бюро ПАСЕ.

Как сообщает УНН, теперь в каждом комитете ПАСЕ, кроме мониторингового, не должно быть более двух представителей от одной страны-члена.

Ранее такого ограничения не было и, например, регламентный комитет ПАСЕ был очень важен, поскольку именно здесь рассматривался вопрос санкций в отношении России.

Читайте такжеСенат США проголосовал против снятия санкций с российских компанийВ регламентном комитете ПАСЕ, Украину представляли - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль.

Напомним, Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы ранее принял процедурные изменения, которые по сути смягчают те санкции, которые могут быть применены к ее членам.

В соответствии с принятым решением, стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

Россия лишилась голоса в ПАСЕ после аннексии Крыма 4 года назад. При этом уплату взносов в бюджет Совета Европы возобновления полномочий делегации в ПАСЕ РФ прекратила только летом 2017 года. Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро - почти 10% бюджета организации.