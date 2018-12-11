В ПАСЕ решили смягчить антироссийские санкции - Deutsche Welle

Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Советы Европы в Париже принял процедурные изменения, которые по сути смягчают те санкции, которые могут быть применены к ее членам.

Как сообщает Deutsche Welle, член ПАСЕ, немецкий депутат Андрей Хунко заявил, что комитет по регламенту ПАСЕ сделал важный шаг для преодоления кризиса в отношениях с Россией.

В соответствии с принятым решением, стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как наказать Россию за шантаж в ПАСЕ и Совете ЕвропыХунко также назвал решение "важным сигналом о том, что можно выйти из санкционного тупика".

В целом, большая часть членов комитета выступила за изменения регламента.

Напомним, в нобяре на заседании ПАСЕ в Хельсинки делегаты решили отказаться от всех изменений в регламент о делегации России.

Россия лишилась голоса в ПАСЕ после аннексии Крыма 4 года назад. При этом уплату взносов в бюджет Совета Европы возобновления полномочий делегации в ПАСЕ РФ прекратила только летом 2017 года. Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро - почти 10% бюджета организации.

Бюджет Совета Европы на 2019 год готовится без учета финансового взноса России.