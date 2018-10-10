Совет Европы пригрозил России изгнанием из своих рядов

Турбьерн Ягланд впервые заговорил о возможном уходе РФ / УНИАН

Если Россия не восстановит платежи в Совет Европы, в 2019 году ее участие во всех уставных органах прекратят.

Устав организации прозволяет дополнительно санкционировать государство-неплательщик. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ, заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает Европейская правда.

Ягланд заявил, что если неплатежи продолжатся - санкции применят.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил он .

Читайте такжеВ российской Госдуме назвали ПАСЕ "русофобской" и "неполномочной""Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил генсек.

Кстати, Ягланд впервые заявил о возможном уходе РФ. До этого генсек отрицал такую возможность.

Напомним, еще в 2014-м делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за конфликта на востоке Украины. Затем западные СМИ активно писали, что РФ может и вовсе "вылететь" из состава Совета Европы, если не будет участвовать в выборе его ключевого персонала. В январе 2018-го российская сторона заявила о том, что не поедет на очередную сессию ПАСЕ из-за "дискриминации".