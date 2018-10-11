Эксперт рассказал, как стоит наказывать Россию за ее шантаж в ПАСЕ и Совете Европы

11 октября 2018, 04:06

По мнению специалиста по международной политике, нужно активизировать усилия по полному исключению России из СЕ.

Россия в ПАСЕ
Россия в ПАСЕ / BBC.com

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко дал развернутый комментарий по поводу вчерашнего предварительного отказа Парламентской ассамблеи Совета Европы возвращать в зал заседаний делегацию РФ.

В своей колонке для портала "НВ" эксперт считает, что главное достижение украинских парламентариев и дипломатов – то, что им удалось остановить и заставить самых активных пророссийских лоббистов в ПАСЕ "немного остыть".

Читайте также"Путь ампутации": в ПАСЕ любой ценой хотят вернуть делегацию России — посолКроме того, Огрызко отметил в позитивном ключе тот факт, что в Парламентской ассамблее "начались реальные разговоры об исключении России из Совета Европы вообще".

Однако эксперт сказал и том, что не стоит украинской стороне испытывать "головокружение от успехов" и напомним об угрозе "российского реванша". "Во-первых - то, о чем свидетельствуют выступления послов: во многих столицах готовы простить Россию. Такие же настроения, очевидно, господствуют и в нескольких депутатских группах в ПАСЕ. А это значит, что по линии парламентской дипломатии еще не все сделано: мы не донесли этим людям идею о неприемлемости такой позиции. И потом, решение только перенесено – не принято. Поэтому угроза реванша остается", - сказал Огрызко


Также специалистсчитает, что не стоит всерьез воспринимать тезис − из-за неучастия России СЕ впадет в мощный кризис. "Говорят о возможном кризисе Совета Европы: мол, когда Россия уйдет, то потянет за собой дружественные ей европейские страны. Неужели серьезные аналитики полагают, что Венгрия и Италия могут выйти из Совета Европы, оставаясь странами ЕС и НАТО? Это типичная спекуляция. Шантаж, которым Россия занимается в ПАСЕ и Совете Европы уже несколько лет", − полагает он.

Читайте такжеПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным с требованиями к РоссииПодытоживая свои мысли, эксперт решил настоят на том, что нужно активизировать усилия по полному исключению России из СЕ. "Следует переводить дискуссию по исключению России из Совета Европы в практическую плоскость. И объяснять, почему это нужно. Потому что, когда принципы и правила финансирования организации нарушаются – за это надо наказывать. Наказание прописано в документах: когда страна два и более лет не платит свои взносы – ее следует исключить. Это все очень формально – без идеологических или любых других оснований", − считает Огрызко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Огрызко спрогнозировал сроки распада России, а также оценил шансы Украины на возврат Крыма.

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Россия Украина Совет Европы ПАСЕ Совет ЕС Владимир Огрызко
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