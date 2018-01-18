Закон о реинтеграции Донбасса принят. Что это даст Украине?

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

18 января 2018, 13:25

Безусловным позитивом "закона о реинтеграции Донбасса" является то, что Российская Федерация наконец прямо признана страной-агрессором.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект

"Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", который у нас чаще называют "законопроектом о реинтеграции Донбасса". Однако это — лишь один из этапов. Не стоит забывать, что вступить в силу этот документ сможет лишь после того, как будет подписан президентом. А я не исключаю, что, если президент посчитает какие-то положения данного законопроекта неадекватными, он может вернуть его парламенту на доработку.

В данном законопроекте интересен его внешнеполитический аспект. Безусловным позитивом документа является то, что Российская Федерация наконец прямо признана страной-агрессором.

Для внешней политики Украины это будет иметь колоссальное значение, поскольку позволит активно продвигать дела в международных судах. Кроме того, на эту норму же мы сможем ссылаться и в наших внутренних судебных решениях, что поможет в защите имущественных и других прав украинских граждан, которые потеряли свое имущество на оккупированных территориях, вынуждены были переселиться на территорию, подконтрольную Украине, и утратили возможность жить нормальной жизнью.

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Теперь в Украине можно будет создать консолидированный документ с перечнем всех тех потерь, которые понесла Украина из-за российской агрессии. А "закон о реинтеграции Донбасса" даст возможность продвигать эту идею в международных судебных инстанциях, а также включит серьезные механизмы, предусмотренные международным правом. Ведь, согласно 51 статье Устава ООН, страна, которая является жертвой агрессии, имеет право на самооборону.

Все это положительно скажется на переговорных позициях украинской стороны в рамках "минского процесса" и "нормандского формата".

К позитивам относится и то, что в законе прописано - Украина считает оккупированными не только отдельные территории Донецкой и Луганской областей, но и Крым, хоть при этом и сделана отсылка к другому закону. Это — нормальная юридическая практика.

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Хорошо, что в законе нет ссылок на Минские соглашения как на норму международного права, поскольку эти договоренности на самом деле не являются таковыми. И было бы большой ошибкой вписывать их в "тело" закона и, таким образом, придавать им формальности и легальности.

Подытоживая внешнеполитический аспект принятого парламентом "законопроекта о реинтеграции Донбасса", могу сказать, что его нормы отвечают интересам Украины и будут активно использоваться как на внутренних, так и на международных площадках.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

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