ПАСЕ отказалась вернуть делегацию России

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На заседании ПАСЕ в Хельсинки решили отказаться от всех изменений в регламент о делегации России.

"Бюро оставило лишь один пункт: в случае лишения делегации права голоса это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека", - сообщает председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Арьев напомнил, что Россия может подать свою делегацию только один раз в году в начале года.

"Есть только одно исключение: если в стране проходят выборы, то это делается позже. В Читайте такжеВ российской Госдуме назвали ПАСЕ "русофобской" и "неполномочной"следующем году в РФ выборы не запланированы. Поэтому украинская делегация будет следить внимательно и действовать в соответствии и адекватно, как всегда", - заявил он.

Напомним, забавный случай произошел на ассамблее ПАСЕ - российская пропагандистка с кремлевского телеканала "Россия-1" попыталась задать украинской делегации ряд вопрос, но украинские дипломаты ответили на них торжественным пением украинского гимна.