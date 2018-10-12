"Боевая песня": в ПАСЕ чиновники обвинили украинцев в нарушении из-за гимна

Ряд чиновников ПАСЕ стал на сторону РФ

Группа высокопоставленных лиц из ПАСЕ обвинила украинских депутатов в нарушении правил Ассамблеи - украинцы во вторник отказались отвечать на вопросы российской пропагандистки с канала "Россия-1" Ольги Скабеевой и вместо этого спели украинский гимн в помещении ПАСЕ.

"В пятницу на заседании Бюро группа высокопоставленных чиновников ассамблеи обвинила украинцев в том, что они... нарушили правила ассамблеи, поскольку "пели боевую песню", - говорится в статье "Европейской правды".

Издание сообщает, что среди этих чиновников была и президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которую подозревают в пророссийских симпатиях.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как стоит наказывать Россию за ее шантаж в ПАСЕ и Совете ЕвропыТакже отмечается, что россияне еще до начала сессии решили поддерживать конфликт в ПАСЕ, и именно поэтому на сессию в этот раз приехала Скабеева, но не приехали ключевые российские государственные агентства, хотя до сих пор представители РИА "Новости" были на всех без исключения сессиях Ассамблеи.

Напомним, забавный случай произошел на ассамблее ПАСЕ - российская пропагандистка с кремлевского телеканала "Россия-1" попыталась задать украинской делегации ряд вопрос, но украинские дипломаты ответили на них торжественным пением украинского гимна.