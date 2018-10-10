Гончаренко подал в ПАСЕ шуточный проект резолюции о химзащите для депутатов

Гончаренко уже устраивал в ПАСЕ перформанс с химзащитой / фото: dumskaya.net

Члены ПАСЕ подписали проект шуточной резолюции, которая предусматривает обеспечение всех депутатов Ассамблеи костюмами химической защиты на случай возобновления участия России в заседаниях.

Соответствующий проект под названием "Меры по противодействию возвращению России" инициировал депутат от Украины Алексей Гончаренко. Проект был поддержан голосами 25 членов ассамблеи. Они представляли 3 из 6 политических групп ассамблеи (ЕНП, либералы, консерваторы) и 6 государств-членов СЕ (Украина, Великобритания, Эстония, Финляндия, Швеция и Грузия), сообщает "Европейская правда".

"Учитывая шаги, которые могут привести к возвращению в ПАСЕ парламентской делегации Российской Федерации, а также учитывая недавние события в Солсбери, Великобритания, мы предлагаем Ассамблеи изменить свой регламент, обеспечив членов ПАСЕ средствами защиты от химического и радиоактивного воздействия на время проведения следующих сессий ассамблеи", - говорится в документе.

Впрочем, переданный в секретариат ассамблеи, документ получил отказ в регистрации по личному решению президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

"Президент решила, что текст оформлен ненадлежащим образом и поэтому он не будет опубликован как документ ассамблеи и не будет рассматриваться на Бюро ПАСЕ", - говорится в письме секретариата, направленном Гончаренко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко в ходе своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы надел зеленые перчатки. По его словам, он сделал это "чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент и Россия снова сможет стать полноправным участником Совета Европы"