Гончаренко подал в ПАСЕ шуточный проект резолюции о химзащите для депутатов

Резолюцию подписали 25 депутатов ПАСЕ, но через секретариат Ассамблеи она не прошла.
Члены ПАСЕ подписали проект шуточной резолюции, которая предусматривает обеспечение всех депутатов Ассамблеи костюмами химической защиты на случай возобновления участия России в заседаниях.
Соответствующий проект под названием "Меры по противодействию возвращению России" инициировал депутат от Украины Алексей Гончаренко. Проект был поддержан голосами 25 членов ассамблеи. Они представляли 3 из 6 политических групп ассамблеи (ЕНП, либералы, консерваторы) и 6 государств-членов СЕ (Украина, Великобритания, Эстония, Финляндия, Швеция и Грузия), сообщает "Европейская правда".
"Учитывая шаги, которые могут привести к возвращению в ПАСЕ парламентской делегации Российской Федерации, а также учитывая недавние события в Солсбери, Великобритания, мы предлагаем Ассамблеи изменить свой регламент, обеспечив членов ПАСЕ средствами защиты от химического и радиоактивного воздействия на время проведения следующих сессий ассамблеи", - говорится в документе.
Впрочем, переданный в секретариат ассамблеи, документ получил отказ в регистрации по личному решению президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.
"Президент решила, что текст оформлен ненадлежащим образом и поэтому он не будет опубликован как документ ассамблеи и не будет рассматриваться на Бюро ПАСЕ", - говорится в письме секретариата, направленном Гончаренко.
Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко в ходе своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы надел зеленые перчатки. По его словам, он сделал это "чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент и Россия снова сможет стать полноправным участником Совета Европы"