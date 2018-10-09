"Вы не в театре" : украинского депутата раскритиковали в ПАСЕ

Алексей Гончаренко в зеленых перчатках во время выступления в ПАСЕ / Алексей Гончаренко/Facebook

Народный депутат Алексей Гончаренко в ходе своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы надел зеленые перчатки.

По его словам, он сделал это "чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент и Россия снова сможет стать полноправным участником Совета Европы"

Читайте такжеГлава Еврокомиссии заявил о том, что не готов к ссоре с РоссиейПерчатки Гончаренко продемонстрировал во время дебатов по докладу о полномочиях национальных делегаций, которое которого может послужить первым шагом на пути возвращения российской делегации в ПАСЕ.

"Два года назад я сказал, Путин – это Гитлер. Многие тогда сказали, что это жестко и неправильно. Но сейчас ко мне походят и говорят, что я был прав. Даже Гитлер не понимал, что он может провести выборы на оккупированной территории, представьте себе: выборы в Рейхстаг на территории Франции, оккупированной Франции или Бельгии, или Польше. А Путин провел выборы на суверенной территории Украины в Крыму", - заявил Гончаренко в ходе заседания.

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Заявление и акционизм украинского нардепа встретили критикой.

Так, президент ПАСЕ Педро Аграмунт попросил политика воздерживаться от призыва к ненависти:

"Сравнение кого-то с Гитлером – неоправданно в нашей организации. Воздерживайтесь от таких примеров и выражений".

Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье в свою очередь предложила Гончаренко в ходе выступлений не использовать театральный реквизит.

"Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно", - сказал Паскье.

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Позже нардеп от БПП опубликовал видео, на котором члены Парламентской Ассамблеи встретили генсека Янгланда Турбъёрна шумом и стуком, не давая возможности озвучивать "российскую пропаганду" с трибуны Совета Европы.

"После моего выступления слово взял генеральный секретарь Совета Европы Ягланд Турбьерн, который и является основным "лоббистом" возвращения России в ПАСЕ. Господин генеральный секретарь, запомните: слова ничего не стоят, если они основываются лишь на деньгах! Европа — это фундаментальные ценности и мы будем за них сражаться!" - написал политик.