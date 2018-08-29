"Путь ампутации": в ПАСЕ любой ценой хотят вернуть делегацию России — посол

В ПАСЕ любой ценой хотят вернуть российскую делегацию, утверждает представитель Украины при Совете Европы / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что в Парламентской ассамблее СЕ любой ценой хотят вернуть в свой состав делегацию Российской Федерации.

Ассамблее предлагают пойти путем ампутации, они готовы сами себе ампутировать руку, которой влияли на государства, чтобы те придерживались принципов верховенства права, защиты прав человека и демократии, рассказал посол в интервью "Европейской правде".

По его словам, осенью текущего года ПАСЕ должна рассмотреть решение о безусловном возвращении россиян в Ассамблею, не ведутся никакие переговоры о том, что должна сделать РФ, действовать должен только Совет Европы.

"Организация готова сама себя ограничить, лишить полномочий ради того, чтобы удовлетворить интересы одного государства, которое является крупнейшим нарушителем международного права на континенте", — отметил собеседник.

"И если в ближайший месяц вы услышите какие-то заявления о некой "гармонизации", о "реформировании санкционного механизма, чтобы сделать лучше Совете Европы" — то знайте, что это ложь. Несмотря на маскировку, все эти усилия имеют целью возвращение России в ПАСЕ в январе 2019 года", — добавил он.Читайте такжеАрьев рассказал об опасности возвращения России в ПАСЕ

Кулеба подчеркнул, что в Ассамблее есть депутаты, возражающие против этого, есть те, кто работает исключительно на возвращение РФ, есть и другие, "не черные и не белые".

"Но сейчас мы получаем тревожные сигналы. В частности — относительно позиции Германии по этому вопросу. И мы будем говорить с немецкими партнерами, чтобы понять их позицию", — заявил представитель нашей страны.

"Генеральный секретарь (Турбьерн Ягланд — Ред.) является очень симпатичным политиком и руководителем международной организации, но у нас с ним есть одно этическое расхождение. Это этическое расхождение — это вопрос России. Мы совершенно по-разному видим этот вопрос, и я не вижу повода скрывать это", — сказал посол.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей Совета Европы пройдут без участия РФ. Западные СМИ писали, что государство может вылететь из СЕ, если не будет принимать участия в выборе его ключевого персонала.