Возвращение России в ПАСЕ грозит существованию самого ПАСЕ

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала швейцарская депутат-социалистка Лилиан Мори-Паскье. Она возглавила эту ассамблею 25 июня, а уже 29-го Бюро (руководящий орган) ПАСЕ решило срочно начать работу над возвращением российской делегации к работе в ассамблее.

Судя по тем заявлениям, с которыми ранее выступала Мори-Паскье, нельзя сказать, что она настроена пророссийски. Она отметилась тем, что делала адекватные заявления о происходящем в России и выступала в том числе в защиту Украины. Она — человек с объективной позицией.

А то, что Мори-Паскье — социалистка, еще ничего не значит. Это лишь принцип ротации глав, не более того. Потому думать, что президентство в ПАСЕ Мори-Паскье несет в себе какую-то угрозу, я бы не стал.

К тому же, не стоит преувеличивать роли президента ПАСЕ — все же это лишь исполнительное лицо.

Кроме того, вряд ли существует прямая связь между назначением Мори-Паскье и решением Бюро начать работу над возвращением России в ПАСЕ, поскольку такое решение готовилось давно. Да и принятие такого решения руководящим органом вовсе не значит, что его примет и в целом ПАСЕ. Ведь в принятом Бюро документом говорится, что вначале должны быть подготовлены предложения, затем будет создана рабочая группа, в которую войдут как приверженцы, так и противники идеи возвращения России в ассамблею. Потому мы не можем с уверенностью сказать, что решит эта рабочая группа. Помимо этого, данное решение будет вынесено еще и на голосование сессии ПАСЕ.

Читайте также Украинцы в ПАСЕ объявили бойкот генсеку Совета Европы Ягланду из-за "роскошного приема"

В общем, не стоит утверждать, что возвращение России в ПАСЕ — это нечто неизбежное, свершившийся факт. Нет, это еще не факт, да и вряд ли им станет.

Есть несколько стран, не только Украина, которые четко заявили о том, что в случае возвращение российской делегации в ПАСЕ они поставят под сомнение свое собственное пребывание в этой структуре, если уж она не придерживается собственных принципов и не выполняет взятые на себя обязательства. А тогда возникнет вопрос — нужна ли вообще кому-то такая структура? Хотя можно предположить, что и в таком виде ПАСЕ будет нужна, но вряд ли тем странам, которые стали жертвами российской агрессии...

Потому решение Бюро — лишь промежуточное. Но и к нему нужно отнестись серьезно. Нашей дипломатии сейчас следовало бы усилить работу со всеми членами ПАСЕ на индивидуальной основе, объясняя им, что такой шаг приведет к краху системы этой организации и, возможно, самой организации, что это — шантаж, на который нужно давать правильные ответы. Нужно подвести все к тому, чтобы любые предложения не содержали возможности автоматически вернуть Россию в ПАСЕ.

В любом случае, всем высокопоставленным лицам в ПАСЕ и секретариате Совета Европы необходимо предоставить всю необходимую информацию о действиях России, дабы они могли принимать взвешенные решения. Поскольку часто причиной тех или иных решений является не только коррупция или давление, но и простое незнание ситуации. Потому нужно насыщать всех, кто руководит Советом Европы и ПАСЕ, информацией, которая для адекватных людей должна стать основанием для принятия тех решений, которые соответствуют действительности, а не таких, которые навязывает им российская пропаганда.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для "Главреда"