Появилось видео, как украинская делегация в ПАСЕ троллит российских пропагандистов

Журналистка телеканала "Россия-1" попыталась задать вопросы украинской делегации, но дипломаты ответили ей пением украинского гимна.
Забавный случай произошел на ассамблее ПАСЕ - российская пропагандистка с кремлевского телеканала "Россия-1" попыталась задать украинской делегации ряд вопрос, но украинские дипломаты ответили на них торжественным пением украинского гимна.
Видео с эпическим троллингом опубликовала в своем Facebook Ирина Геращенко.
Напомним, еще в 2014-м делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за конфликта на востоке Украины. Затем западные СМИ активно писали, что РФ может и вовсе "вылететь" из состава Совета Европы, если не будет участвовать в выборе его ключевого персонала. В январе 2018-го российская сторона заявила о том, что не поедет на очередную сессию ПАСЕ из-за "дискриминации".