"Раша, гуд бай": В Совете Европы отказались возвращать на заседания делегацию России

Заседение ПАСЕ / Reuters

Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая бы разрешала возвращение в сессионный зал делегации России, вернули на доработку.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.

"Победа! Резолюцию ПАСЕ, которая давала возможность вернуть россиян в сессионный зал Ассамблеи, зато вернули в комитет на доработку. Раша, гуд бай! Здесь хочется поблагодарить за работу нашему постоянному представительству в Совете Европы, а также всем депутатам-членам украинской парламентской делегации. Не со всеми заявлениями и методами согласен, но результата вы достигли", − написала она.

Напомним, еще в 2014-м делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за конфликта на востоке Украины. Затем западные СМИ активно писали, что РФ может и вовсе "вылететь" из состава Совета Европы, если не будет участвовать в выборе его ключевого персонала. В январе 2018-го российская сторона заявила о том, что не поедет на очередную сессию ПАСЕ из-за "дискриминации".