"Это бессмысленно": Лавров взбеленился из-за новых санкций США

Санкции не действуют, считает глава МИД России.
Западные санкции против России не достигают намеченных целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, новые ограничительные меры США против РФ "будут такими же бессмысленными, как и предыдущие".
"Я не говорил, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", - добавил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Накануне Лавров обвинил президента Петра Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков.
Читайте такжеЗахват украинских моряков: в США назвали условие для встречи Трампа с Путиным
Ранее стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.
Не так давно спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.
Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.
Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.