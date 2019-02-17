"Это бессмысленно": Лавров взбеленился из-за новых санкций США

Сергей Лавров / Reuters

Западные санкции против России не достигают намеченных целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, новые ограничительные меры США против РФ "будут такими же бессмысленными, как и предыдущие".

"Я не говорил, я просто сказал, что это бессмысленно, больше ничего. Я сказал, что это непонятно с какой целью. Если они не поняли, что санкции не действуют, ну, мне их жаль", - добавил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Накануне Лавров обвинил президента Петра Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков.

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Ранее стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Не так давно спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.