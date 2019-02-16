"Устроили скандал": Лавров обвинил Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков

Захваченные Россией украинские катера / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина сама спровоцировала ситуацию в Керченском проливе, в результате которой были захвачены украинские моряки и суда.

"Если вы вспомните инцидент с украинскими военными кораблями, это была провокация. Порошенко она была необходима для своих собственных целей, чтобы запустить свою собственную президентскую кампанию должным образом", - подчеркнул он во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Лавров отметил, что в сентябре 2018 года два "гражданских украинских судна" прошли через Керченский пролив в Азовское море "без проблем, потому что они выполняли инструкции по безопасности", передает Европейская правда.

"Но в ноябре они решили устроить скандал и они его устроили", - добавил Лавров.

Накануне стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

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Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.