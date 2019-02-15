Захват украинских моряков: в ЕС согласовали новые санкции против России

ЕС готовит санкционный ответ на захват украинских моряков / NATO Maritime Command

Из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков Евросоюз введет санкции против восьми россиян.

Соответствующее решение на уровне технических специалистов было согласовано в ЕС, передает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

В сообщении отмечается, что в список вошли лишь физические лица.

"Российские компании меры не затронут", - заявил источник агентства.

В то же время подчеркивается, что во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что в случае отказа РФ освободить захваченных украинских моряков, ожидать введения новых санкций США и Евросоюза против России.

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Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.