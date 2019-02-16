"Есть и креативные идеи": Климкин рассказал, когда ЕС накажет Россию санкциями

Климкин рассказал, когда ЕС накажет Россию санкциями / Униан

ЕС примет решение о новых, персональных, санкциях против России за агрессию в Керченском проливе 18 февраля, когда состоится заседание министров иностранных дел Евросоюза.

Также на этом заседании рассмотрят вопрос поддержки Донбасса – инвестиционными и инфраструктурными проектами.

Причем впоследствии ЕС может вернуться и к вопросу экономических санкций, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Намерена присоединиться к санкционной кампании и США, добавил он.

"Я очень надеюсь, что санкции, которые будут в понедельник – это еще не конец… В ЕС уже есть предложения, вы слышали об идее о недопуске (российских) кораблей в порты, но есть и креативные идеи", – цитирует чиновника Украинская правда.

По его словам, главным ответом на "Азовский кризис" ЕС планирует сделать именно помощь Украине.

Накануне стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Я прошу, возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласовано".

По ее словам, от того, что каждая страна санкции вводит отдельно, ЕС ничего не выигрывает.

Также Меркель сделала заявление по кризису в Украине. Канцлер напомнила, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

В свою очередь Лавров обвинил Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков. Глава МИД РФ назвал захват украинских военных кораблей провокацией Киева.

Как сообщалось, Порошенко заявил об отсутствии у него сомнений насчет "азовского пакета" санкций ЕС. Проект документа составляет 124 страницы.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.