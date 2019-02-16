Порошенко заявил об отсутствии у него сомнений насчет "азовского пакета" санкций ЕС

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко заявил, что уже на следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций в отношении России.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, проект документа составляет 124 страницы.

Порошенко отметил, что поручил главе МИД Павлу Климкину в ближайшее воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.