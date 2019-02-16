Меркель сделала заявление по кризису в Украине

16 февраля 2019, 12:20

Канцлер напомнила, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель / Reuters

Кризис в Украине пока далек от разрешения и работу по его урегулированию необходимо продолжать.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Надо сказать, что от решения мы далеки, мы должны обязательно продолжать работу", - приводит агентство слова Меркель.

Она напомнила о том, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

Президент Петр Порошенко заявил, что уже на следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций в отношении России.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал Порошенко.

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Украина Германия Ангела Меркель
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